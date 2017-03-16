二胎生育潮 淹沒大陸小城
大陸開放生第二胎政策已經滿一年，但是2016年的新生兒數字雖然是本世紀最多，但是生育率仍低於所有專家的估計。有人大聲疾呼人口老化問題刻不容緩，應全面取消計畫生育政策，不過人大代表孫曉梅卻以她親身見聞，認為開放二胎政策已經造成小城極大壓力，全面放鬆生育政策為時尚早。
根據彭博商業週刊報導，中國人大代表孫曉梅以她的親身經歷，認為中國大陸的小城市基礎衛生建設已經被二胎生育潮所淹沒。她曾前往四川某地區的疫苗接踵中心擁擠不堪，她根本進不去，而內蒙烏蘭浩特一家醫院產房的孕婦過多，沒有足夠的移動病床使用只好用擔架代替。
孫曉梅呼籲那些主張立刻放鬆生育管制的學者，應該遠離一線大城到地方去看看實際狀況，很多小城鎮醫院兒科早已不堪負荷，幼稚園也人滿為患，基礎建設趕不上二胎的生育潮。
(中時電子報)
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