邰智源兒子邰靖 有望成「四冠王」

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藝人邰智源的兒子邰靖就讀薇閣中學，個人申請通過台大電機、台大物理、陽明醫學、北醫醫學4個校系的第一階段。（薇閣中學提供）

藝人邰智源的兒子邰靖就讀台北市私立薇閣中學，他今年學測成績74級分，個人申請通過台大電機、台大物理、陽明醫學、北醫醫學4個校系。

邰靖今受訪時說，讀書、選填志願時，爸爸會跟他討論想法，但不會干涉他的決定，但因對物理與生物都有興趣，現階段會認真準備第二階段面試，等結果出爐再想如何選擇。

學校表示，邰靖薇閣國中畢業時榮獲市長獎，高中就讀數學資優班，曾榮獲高中英文單字競賽全國總決賽一等獎、台北市英語文高中作文比賽第一名、物理奧林匹亞競賽國手選拔通過初選。

(中時)