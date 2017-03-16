彰縣社頭火車站，19日有20萬雙MIT好襪促銷

彰化縣織襪產業發展協會為19日在社頭火車站前的促銷活動暖場宣傳。鐘武達攝。

彰化縣織襪產業發展協會理事長張晉章說明目前織襪業者的困境。鐘武達攝。

織襪產業外銷訂單消退，最近又遇上「一例一休」的衝擊，業者只能靠自己。彰化縣織襪產業發展協會30家廠商，19日將結合公益在社頭火車站前舉辦促銷活動，現場將展售約20萬「MIT」好襪，讓民眾撿便宜。

彰化縣織襪產業發展協會理事長張晉章指出，過去幾年因為自由貿易協定（FTA）關稅問題沒有解決，台灣的出口織襪價格沒有國際競爭力，國外的訂單減少約30%。

沒想到，都已經陷入慘澹經營的織襪業，今年又因政府的「一例一休」新制，人事成本增加約10%，業界叫苦，有的還可能被迫關門。

面對困境，為了生存，業者除了轉型，也期待有限的國內市場更活絡，而彰化縣的織襪業界近年來積極轉型生產的各式機能襪產品相當受肯定，希望能夠透過這次的「叫襪幸福」活動推廣，介紹給全國消費者。

張晉章表示，19日在社頭火車站廣場的活動，30家廠商將以品質最好、最便宜的價格回饋給消費者。另外，還結合公益，消費者只要捐5張統一發票就送1雙高級襪，全數發票都捐贈給華山基金會，活動結束後還會把特色好襪全數捐贈給彰化家扶中心。

(中時)