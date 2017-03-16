富邦人壽大專籃球聯賽決賽17日新莊燃戰火
105學年度富邦人壽大專籃球聯賽歷經4個多月的激烈競逐之後，決賽將於17日至19日在新北市新莊體育館點燃戰火，健行科大盼望能奪得第一座冠軍獎盃，文化大學則是目標女子組3連霸。
男子8強進旅分別是連續兩年決賽第一種子的健行科大，瞄準隊史第一冠；揮別鬥毆、禁賽激情，浴火重生的義守大學與台灣師大重返預賽二、三種子。台師大誓言再攀97-99學年三連霸巔峰。
以菜鳥球員先發，老將為輔的輔仁大學搶下第四種子，一掃上季滑出8牆之外的窘境，放眼隊史第七冠；戰舞不歇的高雄師大，走出上繼首輪出局陰霾，預賽第五，重燃繼102、103學年度連兩季殺進四強的雄心壯志。
球風快狠準的國立體大躍居第六，連四季晉級決賽；一級賽圈新鮮球隊台中科大，拼出預賽第七寫下新猷；曾創下跨季155連勝、12連霸壯舉的北市大，睽違7年之後再度重返八強。
女子六強決賽，星光閃爍、MVP好手坐鎮的文化大學尋奇三連霸、隊史第18冠，最大競爭對手恐怕就是自己；擁有「雙塔」陣容的台灣師大，鎖定繼100-102學年度三連后之後第4座后冠；「黑衫軍」北市大天母與博愛併校後初登板，拿下決賽第三種子。
精兵政策的佛光大學，受夠連續兩季第三，期盼繼102學年度再次殺進總決賽；世新大學菜鳥當家，打響的知名度；東南科大人人皆兵，末班車重返六強，可望以小博大。
(中時電子報)
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