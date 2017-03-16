青年希望工程Light up開訓 協助學生探索職涯興趣

青年希望工程Light up熱鬧開訓，教育局協助學生探索職涯興趣為自己開啟一扇窗。（陳世宗攝）

台中市青少年職涯輔導light up試探計畫，16日在石岡沙連墩體驗園區登場！30位學生接受3個月的課程訓練，周一到周四集體住宿，周五返校上課，學習團隊精神與技能；教育局主秘方炳坤以過去參訓學員成功故事勉勵同學，找到未來興趣為自己開啟一扇窗。

教育局指出，中市青少年職涯輔導light up試探計畫課程，包括水域活動划舟操槳、中橫大縱走12天、城市移動訓練等，共30位就讀國中的同學參加；今天熱鬧開訓，將展開3個月的課程訓練，最後安排到綠島舉行成年禮，同時也會安排多元職場參訪、就業能力培訓、職場見習等。

方炳坤表示，light up試探計畫協助徬徨的青少年，透過培訓發掘才能，讓生命找到適合的出口，未來會持續引領同學們，直到他們能夠穩定就學就業，並透過社工及輔導老師的陪伴，順利適應社會環境，成為手心向下的人；同學們對未來都充滿期待。

教育局強調，light up試探計畫邁入第3年，包括職涯探索、體驗教育、就業力培訓、性別平等、法治教育，幫助同學找到人生的新方向，有的決定回到校園完成學業，有的已在各領域的職場穩定就業；也期盼參加同學在人生轉彎處找到未來發展的方向，朝夢想展翅飛翔。

(中時)