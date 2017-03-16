高市後備軍人及補充兵緩召、儘後召集 受理申請

我要評比

高雄市107年後備軍人及補充兵緩召第4、5款暨儘後暨召第4款集受理申請，緩召訂4月1日起至4月30日止；儘後召集於106年4月1日起至5月31日止受理申請，請符合兵役法第41條第4、5款及兵役法施行法第30條第4款之後備軍人及補充兵，於規定期限前向戶籍所在地區公所兵役單位提出申請，逾期視同棄權。

各款申請條件如下：兵役法第41條緩召部分略述：第4款：申請人負家庭生計主要責任者、核定為低或中低收入戶者。第5款：無兄弟姊妹者，生（養）父或母年逾60歲或死亡，本人年滿30歲以上者。父母俱亡者不得申請。

兵役法施行法第30條儘後召集部分略述：第4款：兄弟姊妹中已有半數以上在營服役者，本人年滿25歲。

各款詳細條件與申請程序，請參閱高雄市兵役處網站「最新消息」、各里辦公處公告或向各區公所兵役單位洽詢。

(中時)