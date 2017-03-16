澎湖馬公市虎井生命紀念館土地公著新裝
澎湖縣馬公市虎井生命紀念館於14日將土地公重新油漆彩繪，完工後於15日安神開光，馬公市公所期望讓清明返鄉之虎井鄉親都能感受到虎井生命紀念館對先人之重視。
在師傅巧手下土地公更顯莊嚴，虎井生命紀念館土地公至96年設館至今，去年底市公所將地藏王菩薩重新粉刷新裝獲得當地好評，日前經馬公市公所同仁發現虎井生命紀念館土地公神像因長年風吹日曬、雨水沖刷，導致神像油漆脫落，市長葉竹林得知消息後在市公所經費節倨下，仍責成民政課挑選吉日重新粉刷修繕。
14日馬公市公所準備了素果等供品替重換新裝的土地公舉行簡單隆重的儀式，祈求合境平安，市長葉竹林表示，感謝虎井陳大川里長協助讓本次土地公重新油漆彩繪修繕順利，清明節在即，要讓返鄉的虎井居民感受市公所的用心， 15日土地公著新裝重新安神開光，以慈祥的笑顏繼續守護虎井生命紀念館及百姓眾生。
(中時)
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