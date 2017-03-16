連Katy Perry、超殺女Chloe Moretz都盛讚的音樂實力！蘿兒Lorde睽違四年挾帶新曲〈Green Light〉回歸！
以一首〈Royal〉紅遍全球的紐西蘭歌手蘿兒Lorde，甫一出道便獲得傳奇歌手大衛鮑伊David Bowie盛讚，稱她是「音樂產業的未來」，更在17歲那年以新人之姿拿下「年度歌曲」及「最佳流行歌手」2座葛萊美大獎，成為該獎項歷史上最年輕的獲獎者之一。睽違四年，Lorde將以全新單曲〈Green Light〉作為她的回歸之作，新歌與MV在台灣時間3月3日同步曝光，釋出不到1天就吸引超越270萬人次瀏覽！
不僅新歌MV瀏覽人次高，就連凱蒂佩芮Katy Perry也在自己的推特寫下對Lorde新曲的驚豔之情，「蘿兒Lorde站在車上跳舞的那段讓人忍不住大喊『女王陛下』！」；同樣來自南半球的澳洲歌手特洛伊Troye Sivan、五佳人Fifth Harmony前團員Camila Cabello和「超殺女」克蘿伊摩蕾茲Chloe Moretz也紛紛在社群網站分享自己對蘿兒Lorde新曲的喜愛，可見蘿兒Lorde強烈的音樂渲染能力。
同時，Lorde也宣布將於夏季帶來第二張個人專輯《Melodrama》，目前她將在美國時間3月11日播出的《周六夜現場Saturday Night Live》節目中首次公開演唱新歌〈Green Light〉，屆時她也會在今年4月於美國加州舉行的Coachella音樂節，以及7月在日本舉辦的搖滾盛事－富士搖滾音樂祭Fuji Rock Festival登台演出。
※來源：環球西洋、Instagram&Facebook@lordemusic
(雜誌精選)
關鍵字：Lorde
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