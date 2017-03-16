心繫安鈞璨遺言 安以軒「好好把握」幸福出嫁

安以軒與已故藝人安鈞璨情同姐弟。（圖／本報系資料照片）

安以軒昨閃電宣布結婚喜訊，與澳門百億CEO男友陳榮煉結婚，而安以軒與已故藝人安鈞璨情同姐弟，兩人有「35歲之約」，但安鈞璨31歲因肝癌早逝，不過安鈞璨生前心繫安以軒的感情生活，生前認證陳榮煉，要安以軒「好好把握」。

安鈞璨還曾說「如果安以軒35歲還沒嫁，我就娶她！」不過他2015年卻因肝癌病逝，年僅31歲，安鈞璨生前最放心不下安以軒的感情生活，他曾抓住陳榮煉的手，把安以軒託付給他，並叮嚀：「好好照顧安以軒，讓她快樂」。

安鈞璨認證陳榮煉，而根據《ET today》報導，安鈞璨也要安以軒好好把握，安以軒發言人透露，安以軒每天都會提到安鈞璨「感覺他永遠跟我們在一起，相信小安一定很開心軒軒結婚」，安以軒也牢記好友叮嚀，把握幸福，與陳榮煉步入禮堂，攜手走過下半輩子。

(中時電子報)