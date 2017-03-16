澎湖司法文物線上檔案展 開始囉
澎湖地檢署有鑑於「106年澎湖地區司法文物聯合檔案展」開展之後獲得澎湖民眾廣大回響，參觀民眾反應良好且希望檔案展能夠持續辦理。為了加強檔案之推廣運用，以發揮檔案之最大價值，且讓有心學習及了解法律知識之民眾及學子們不受時間、場地及檔期之限制，因此聯合其他機關開辦線上檔案展，即日起鄉親們用電腦或是手機(點選電腦版)就可以上網看檔案展！
澎湖地檢署於今年2月15日到2月26日在文化局中興畫廊邀集澎湖地方法院，澎湖縣政府警察局，澎湖縣調查站，澎湖監獄等機關辦理「106年澎湖地區司法文物聯合檔案展」，展出各機關歷史沿革，相關業務職掌及重要歷史紀錄等，首次將澎湖地區司法及矯正機關歷史檔案對外公布，有助於民眾了解我國司法制度，提升法治觀念，吸引許多鄉親到場參觀，深受好評。
即日起，鄉親們觀看線上檔案展有三種方式，第一，進入澎湖地檢署網站，點選「平湖上的天平-106年澎湖地區司法文物聯合檔案展」圖案連結進入「線上司法文物檔案展」，即可自由點選開啟五大單位線上檔案展圖檔。第二，點選澎湖地檢署「檔案應用服務」欄位進入「線上司法文物檔案展」。第三，進入澎湖地方法院、澎湖縣政府警察局、澎湖監獄、澎湖縣調查站之網站點選「線上司法文物檔案展」即可連結至「線上司法文物檔案展」。
(中時)
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