新垣結衣劣化 日本鄉民崩潰中

新垣結衣。(取自《月薪嬌妻》推特)

新垣結衣廣告新造型讓日本網友無法接受。(取自2CH)

森三中成員黑澤宗子。(取自日網)

日本女星新垣結衣因為演出夯劇《月薪嬌妻》人氣爆紅，活動邀約接不完，還將攜手老搭檔山下智久回鍋再戰經典劇《空中急診英雄》第3季，一舉一動備受關注。不過她近日拍攝巧克力廣告曝光，新造型卻嚇壞不少日本網友，崩潰直呼：「這什麼垃圾髮型！」

日前才在白色情人節獲票選為「理想女友」No.1的新垣結衣，近日為明治杏仁巧克力拍攝廣告曝光，只見她在影片中一人分飾二角，詮釋相聲2人組，但大多網友卻無法接受她捲髮新造型，在網上崩潰留言「看縮圖的話，左邊有點像搞笑組合森三中的黑澤」、「好醜我要退圈了」、「變大媽了呢，化妝真是厲害」、「戰犯髮型」。

(中時電子報)