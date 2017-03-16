MLB》沒投熱身賽？粉絲眼尖發現陳偉殷換adidas
陳偉殷16日在隊內分組比賽登板，賽後他的臉書粉絲團po出投球畫面，粉絲除了關心投球情況，以及為何不是主投正式的春訓熱身賽，也發現殷仔今年更換了球具贊助商，從nike變成了adidas。
殷仔2012年赴美發展，球具贊助商一直是nike，今年的確換成adidas，只是廠商方面尚未正式宣布。其實殷仔前一場熱身賽，釘鞋也看得出不再是「勾牌」nike，不過16日照片清楚拍到手套正面，adidas的商標也特別清楚。
按照投1休4節奏，陳偉殷應於16日登板，結果沒被安排在馬林魚的春訓熱身賽，而是改到隊內分組比賽，先發5.1局、投71球。不過教練團並未說明，這次安排是否因為殷仔上役被強襲球打到膝蓋所致。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。