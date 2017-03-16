MLB》沒投熱身賽？粉絲眼尖發現陳偉殷換adidas

陳偉殷在分組賽登板，粉絲發現他的球具贊助商換成了adidas。（陳偉殷經紀團隊提供）

陳偉殷16日在隊內分組比賽登板，賽後他的臉書粉絲團po出投球畫面，粉絲除了關心投球情況，以及為何不是主投正式的春訓熱身賽，也發現殷仔今年更換了球具贊助商，從nike變成了adidas。

殷仔2012年赴美發展，球具贊助商一直是nike，今年的確換成adidas，只是廠商方面尚未正式宣布。其實殷仔前一場熱身賽，釘鞋也看得出不再是「勾牌」nike，不過16日照片清楚拍到手套正面，adidas的商標也特別清楚。

陳偉殷此前練投照片，已經可以看出球鞋換成adidas。（陳偉殷經紀團隊提供）

按照投1休4節奏，陳偉殷應於16日登板，結果沒被安排在馬林魚的春訓熱身賽，而是改到隊內分組比賽，先發5.1局、投71球。不過教練團並未說明，這次安排是否因為殷仔上役被強襲球打到膝蓋所致。

(中時電子報)