昇恆昌百萬名車抽獎 幸運兒開走賓士

我要評比

得主曾小姐(右起)向協助她登錄活動的店員彭小姐握手致謝。(范揚光攝)

昇恆昌副董事長吳秀光(右起)將巨型車鑰匙頒贈給得主曾小姐。(范揚光攝)

為慶祝桃園機場運量突破4千萬人次，免稅店龍頭昇恆昌在農曆年前夕推出「賀千萬人、抽百萬車」促銷活動，並提供2輛售價高達新台幣2百56萬的賓士轎車；活動第一階段幸運得主曾小姐下午出席贈獎儀式領車，開心地直呼：「像作夢一樣！」

曾小姐說，當客服人員來電通知好消息時，她一度以為是詐騙電話；直到再三確認後，才知道自己居然抽中了大獎。在贈獎儀式中，為她服務昇恆昌店員彭小姐也到場祝賀，兩人還開心地握手擁抱。

昇恆昌副董事長吳秀光表示，「賀千萬人、抽百萬車」促銷活動將在本月20日截止並抽出第2名賓士車得主；希望藉由公司歷年來最大手筆的抽獎活動，來回饋旅客並帶動機場消費熱度。

(中時)