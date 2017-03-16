嘉義救國團前進護理之家 逗樂長輩

嘉義救國團組團關懷護理之家的長輩。（嘉義救國團提供）

救團團組團陪伴長輩，逗他們開心。（嘉義救國團提供）

嘉義救國團慶祝即將到來的329青年節，今天下午號召大專及高中青年組團，到嘉義忠孝護理之家關懷與陪伴阿公阿嬤，真善美聯誼會的姊妹們也表演歌仔戲、吹薩克斯風、唱歌、跳舞帶動唱，逗樂長輩們。

大專及高中職青年組成訪問團，到護理之家探望阿公阿嬤，一位學生送花給阿嬤，還說「阿嬤這是我親手做的花要送給你，祝你每天都快快樂樂」。另一位青年則想起住在布袋的阿嬤，告訴自己要常回鄉下陪阿嬤。

(中時)