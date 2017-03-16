醫指點迷津 她為此立志為醫

陳俞君（後右二）是醫學六冠王，想當醫生的原因很特別。（許素惠攝）

虎尾高中大學甄選申請第一階段成果亮眼，其中學測74級分、全縣榜首的陳俞君雖已透過繁星通過成大醫學系首階審核，但甄選還是一口氣通過高醫、中國醫、中山、長庚及台北醫等5醫學系首階，成為醫學6冠王，特別的是，她想當醫生的原因，竟然是因為小時候在醫院迷路，經好心的醫師叔叔指點迷津而觸發的。

虎高共有1168人次通過，國立大學有532人次，其中醫學系（牙醫）16人次。陳俞君父母都是國小老師，她說小二時阿公下巴骨折受傷，爸媽趕去醫院處理，下課後自己騎腳踏車過去，但是到底醫院時像進迷宮一樣，找不到爸媽和阿公，有位好心的醫師告訴她怎麼走，在她心裡留下深刻印象，當時便立志要當醫生。

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