澎湖縣馬公市公所106年里鄰環境清潔活動從嵵裡起跑
澎湖縣馬公市公所為加強整頓各里市容整潔，提供市民一個舒適的生活環境，特規劃「清淨家園˙有你真好」里鄰環境清潔活動，將於3月19日早上8點由馬公市嵵裡里鳴槍起跑展開第一場次，預計未來將陸續發動馬公市各里各社區進行環境打掃、清除髒亂點、雜草及修剪行道樹等等工作。
馬公市長葉竹林表示，市容環境整潔有賴於各里各社區居民及志工共襄投入，106年本所規劃推動各里之環境清潔交流，同時舉辦淨灘等活動，以淨化、提升清新社區生活環境為目標，參與對象為各里各社區居民、公所環保志工及公所人員。
第一場次由嵵裡里開始，由里辦公處規劃設計四條清掃路線，報名參與人數高達120人，熱烈響應此環保活動，由此可見環保家園概念已深入馬公市民心中，種下無窮希望的種子，公所推動環保工作亦趨有顯著效益，當天也歡迎社區民眾共襄盛舉，一起動手做環保，讓市容更美麗。
馬公市清潔隊期許藉由里鄰環境清潔活動使各里里民、環保志工能共同維護自身居住環境清潔、舒適度及市容美觀，並成為各里(社區)的環保小尖兵，同時凝聚社區里鄰向心團結活力，宣導環保相關議題，落實於生活實作中，以達清淨家園、環保永續之願景。
(中時)
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