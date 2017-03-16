熊大進軍紐約！LINE FRIENDS即將在紐約時代廣場開設130坪的正規商場
LINE FRIENDS進軍紐約囉！人氣卡通形象品牌LINE FRIENDS將於今年7月在紐約時代廣場開設130坪規模的正規商場，正式作為LINE FRIENDS進軍北美市場的起點。
總面積達130坪的LINE FRIENDS紐約店，是位於時代廣場核心地區1515 Broadway的大型商場。1515 Broadway每日來往人潮多達33萬人，除了是歌劇《獅子王》的演出劇場，巨型的LED室外廣告看板林立，即使在時代廣場也是被稱為紐約著名景點的地標建築物。
這次即將開幕的LINE FRIENDS紐約商店吹響了LINE FRIENDS加速進軍國際市場的號角，也具有紀念LINE在紐約證券市場上市一週年的意義。另外LINE FRIENDS還將於今年5月參加世界最大品牌授權展覽會「2017年美國拉斯維加斯國際品牌授權展」，並開設亞洲卡通形象品牌有史以來規模最大的獨立展臺。
※來源：LINE、Instagram（＠linefriends）
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