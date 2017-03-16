2019燈會辦不辦？屏東縣長潘孟安：言之過早
交通部觀光局宣布2019台灣燈會由屏東縣主辦，日前傳出屏東可能拒辦，屏東縣長潘孟安今日指出，2018碰到全國大選，志工招募與資金募集都是問題，加上細節都還未公布，現在談辦與不辦？「都言之過早」。
原本爭取的是2018台灣燈會，未料公布結果除了敗給嘉義縣外，觀光局還逕自宣布讓屏東縣舉辦2019燈會，讓滿心期盼的屏縣府頓時不知如何是好。
「這是屏東縣的第一次，絕不能搞砸」，潘孟安說，相關團隊成員曾詢問過曾舉辦過燈會的城市，知道光是要找到上萬個志工，並進行半年以上培訓，就是一大問題，且2018年正好碰上地方五合一選舉，志工招募更是困難。
另外籌辦燈會地方必須配合募款，全國上下都在選舉，募款困難度自然提高，另外2、300件公共工程必須發包。再說，燈會宣布後迄今尚未看到相關公文，也未與觀光局討論細節，未來規畫如何還不知道？或許必須等討論後才能決定，「辦或不辦，真的言之過早」。
潘孟安也坦言，地方的心聲都已向中央反映，行政院副院長林錫耀也承諾，屆時會由文化部全力協助，而不是讓地方政府單打獨鬥，且以後台灣燈會宣布的遊戲規則也將改變，改為一次宣布2年，讓地方有更充分時間準備。
(中時)
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