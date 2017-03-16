教室空間不足 北勢國小將打造城堡般新校舍
臺中市沙鹿區北勢國小學生數已突破1500人，為解決教室空間不足問題，市府教育局編列1億144萬元興建新校舍，上午由市長林佳龍主持動土典禮。他表示，有如城堡般的綠建築校舍完工後，將提供更優質的學習環境，市府也會持續推動8年50億老舊校舍整建計畫。
北勢國小新建校舍開工儀式上午舉行，由林佳龍、立委顏寬恒、議員楊典忠、王立任、顏莉敏、副議長張清照服務處代表、教育局長彭富源、沙鹿區長李順彬、北勢國小校長陳志強等人共同持鏟動土，祈求工程順利，如期如質完工。
林佳龍表示，沙鹿區交通便利，移入人口持續增加，加上北勢國小辦學績優，教室空間不足，在市議會支持下，市府編列1億144萬元經費，打造有如城堡般的綠建築校舍，讓孩子有更優質的學習環境。
北勢國小校友、立委顏寬恒表示，母校發展成為大規模學校，學生已突破1500位，相當不容易，新校舍落成後，將再增加24間教室，期盼未來在校長、老師及地方仕紳共同努力之下，校運昌榮，吸引更多學子到校就學。
市議員楊典忠、顏莉敏及王立任均肯定市府對該校的重視，期勉提供學生良好的學習環境。校長陳志強則承諾將持續秉持教學熱忱，讓北勢國小發光發熱。
北勢國小新建校舍為4層樓建築，規劃24間教室，包含幼兒園教室、多功能教室、普通教室、生態教學池及戶外多功能閱讀區等，預估可容納720名學生及教職員使用。
(中時)
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