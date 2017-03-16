名家視評》羅智強：愛關說玩司法 綠執政醜態畢露。（若無法收看，請看以下視頻）

名家視評》羅智強：愛關說玩司法 綠執政醜態畢露

前總統陳水扁用貪腐贓款在美國購買的房產，經拍賣後所得150萬美金已經匯回國內，不尋常的是美國司法部卻建議我國政府應將這筆款項用於反貪腐的教育基金。

名家視評》羅智強：愛關說玩司法 綠執政醜態畢露

美國司法部這項建議按常理來說並不洽當，但這也顯示國際社會擔心新政府上台後，當年陳水扁執政8年的貪腐風暴會不會重新再來。目前有兩案特別受人矚目，其一是軍中少將升遷傳出民進黨立委有涉及關說，其次是民進黨立委林岱樺涉入為中油人事關說的疑雲。

綠營執政愛關說、玩弄司法的醜態是否捲土重來?且看羅智強怎麼說

(中時電子報)