勞動部擬明預告 將物流業納入8周彈性工時
勞動部擬明（16）日預告，將汽車貨運業納入8周彈性工時適用行業，是14年來首度有行業新納入。勞動部表示，納入後汽車貨運業仍符合7休1的規定，工作時數並無放寬，只是更為彈性，其他行業如服務、銷售等也有提出申請案，但仍在討論階段。
依現行《勞基法》規定，有2周、4周、8周等3種彈性工時，2周、8周彈性工時要符合7休1原則，4周彈性工時則為14休2，且2周、4周皆為每日正常工時10小時，8周則為每日正常工時8小時，除2周彈性工時是所有行業都適用外，4周、8周需經勞資會議或工會同意，勞動部公告後的行業才可實施。
勞動條件及就業平等司工時科科長李怡萱表示，由於汽車貨運業物流配送等業務內容，與民眾日常生活緊密相關，業者考量營業需求，向勞動部申請，經勞動基準諮詢委員會中討論後，預計明（16）日預告，後續還有2周的時間給各界陳述意見。
汽車貨運業納入8周彈性工時後，每日正常工時仍為8小時、7天中仍要有1天做為例假，但7天中的休息日，可在8周內自由調配，也就是單周最長正常工時可達到48小時，挪移後的休息日仍要在8周內還給勞工。
(中時)
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