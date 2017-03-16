加強廢輪胎回收量能中市府協調業者優先處理中市廢輪胎
汽機車數量逐年增加，加上廢輪胎處理廠及再利用廠今年第1季陸續歲修，台中市廢輪胎去化量能不足。環保局協調台中市兩家輪胎去化業者，將優先處理中市廢輪胎，市府也同步積極輔導業者輸出口廢輪胎膠片，協助廢輪胎回收與堆置服務，增加去化管道及處理量能。
環保局今日舉行廢輪胎回收擴大服務座談會！邀請機車及汽車公會代表共同參加。環保局長白智榮說，廢輪胎為行政院環保署公告應回收廢棄物，環保署針對輪胎製造業者收取回收清除處理費用，腳踏車胎1.5元/條、機車胎4.5元/條、汽車胎依尺寸大小為21元至120元/條，再以此費用補貼廢輪胎處理業者處理費每公斤3.2元。
白智榮表示，台中市100年縣市合併時汽機車數量約254萬餘輛，到去年底已增至257萬餘輛，廢輪胎數量也不斷增加，加上處理廠及再利用廠陸續在今年第1季歲修，部分紙廠已不再使用去化輪胎膠片助燃，致使機車行、汽車修配行或輪胎行堆置不少廢輪胎。
環保局已協調台中市在地2家廢輪胎處理廠優先處理台中市廢輪胎，業者表示同意配合。此外，環保局並建議行政院環保署提高廢輪胎補貼處理費用，增加處理業者處理意願；同時，也積極輔導業者將廢輪胎膠片以產業用料輸出口。清潔隊也將協助廢輪胎收運，以增加去化管道及處理量能。
環保局提醒，各種廢輪胎擴大回收方式，包括腳踏車胎不限數量、機車胎5個以下，均可交由資源回收車沿街收運；機車胎5個以上，可與清潔隊預約專車收運；汽車胎部分則請業者自行載運至廢輪胎處理廠。
(中時)
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