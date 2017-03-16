行動家聚落@新竹 邀PTT「馬雅人」談馬雅
馬雅文化博大精深，在PTT上頗受鄉民歡迎的「馬雅人」蔡佾霖，將應民進黨新竹市黨部邀請，來到新竹分享馬雅文化間的故事。
民主進步黨新竹市黨部主委曾資程表示，許多人曾在不同管道上接觸過有關馬雅文化的資訊，如果想認識更多，不如來聽專家現場分享。這次邀請到主修歷史、擁有實地考古經驗的馬雅人來揭開這神秘的面紗，破除對馬雅人的迷思。
民進黨市黨部執行長賴稟豐表示，新竹市黨部希望能將多數人對黨部剛性的刻板印象，轉化成多元活動主題的開放空間。因此過去開始率全國之先，在新竹市黨部舉辦一系列「行動家聚落@新竹」講座活動，邀請各種領域年輕講者或網路紅人來到新竹市，暢談非政治性講座議題。
賴稟豐說，講者馬雅人與新竹也有些淵源，馬雅人在服役時就在新竹的五峰國小服務，平時會與小朋友們分享馬雅的文化、知識，五峰國小的小朋友多半是泰雅族及賽夏族的孩子，當他們看到馬雅人的生活照、圖騰等等，都驚嘆說跟他們生活某部分很相似。
本次活動地點在民主進步黨新竹市黨部（新竹市西大路772號2樓），入場時間為晚上六點半至七點，活動時間將於七點準時開始。
(中時)
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