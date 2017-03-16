郝龍斌：2020郭台銘、嚴凱泰、朱立倫誰能贏 就支持誰

國民黨主席參選人郝龍斌（右）16日到新竹縣參加「國民黨新未來」座談會，縣長邱鏡淳極力推薦並要求黨員支持竹縣貴人郝龍斌。（陳育賢攝）

國民黨主席參選人郝龍斌（右）16日到新竹縣參加「國民黨新未來」座談會，縣長邱鏡淳極力推薦並要求黨員支持竹縣貴人郝龍斌。（陳育賢攝）

國民黨主席參選人郝龍斌（右）16日表示，2020年人選絕不會先行設定，誰能贏就提名誰，郭台銘、嚴凱泰、朱立倫都可以。（陳育賢攝）

國民黨主席參選人郝龍斌16日到新竹縣參加「國民黨新未來」座談會，受到黨員熱烈歡迎。（陳育賢攝）

國民黨主席參選人郝龍斌16日在新竹縣長邱鏡淳支持下，參加在竹縣舉辦的「國民黨新未來」座談會時表示，他選主席絕非為一己之私，若2018選不好一定辭職下台，2020年的總統大選則是絕不會設定人選，只要誰能贏就請誰來選，郭台銘、嚴凱泰、朱立倫只要誰有贏面就由他來選。

郝龍斌指出，民進黨執政差4天就要滿10個月了，但這10個月來每件事都做的天怒人怨，從開放美豬、引進日本核災食品，不知在做什麼，而其所謂的轉型正義，無非就是要鬥爭消滅國民黨，現在他們的綠色恐怖是更甚白色恐怖與警總，甚至是還準備要干涉司法。

但他憂心的是，民進黨做的這麼爛，我們國民黨的支持度有起色嗎？好像沒有，這就是國民黨需要擔心的，因為，2018、2020國民黨要重返執政，就要先贏得民心，沒有民心什麼也不用談，且要贏2020，還得先過了2018這一關。

郝龍斌說，爭取民眾支持，要將他們的心聲化為行動，因此當民進黨要闖關日核食時，他就冒著個人政治生涯走向終點的危險發起全民公投連署，因此唯有如此才能以百姓的聲音與行為捍衛自己的權益，做到全民有感。

當時過門檻要9.3萬分，最後他拿到15萬分，其中，最支持他的新竹縣邱鏡淳就幫他負責了1萬分，而南部更有民進黨的議員問他，民進黨身分可以連署嗎？更有民進黨的支持者跟他比讚，說國民黨這次真的很不錯，這樣就是改變了人民的觀感啦。

未來的國民黨不會再是1人說了算的黨，要集體領導，傾聽地方聲音，主委更要由地方直選，同時還要栽培年輕人，因為現今國民黨最大的問題就是人才斷層。

他強調，他選上黨主席，只要2018做不好、選不好，他就辭職下台，至於2020大選，國民黨不會再先行設定人選，像是郭台銘、嚴凱泰、朱立倫都可以啊，只要誰能勝選，國民黨就支持誰，最重要的就是重返執政。

(中時)