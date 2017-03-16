溪湖、員林、成功高中 大學申請入學有好表現

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大學申請入學，溪湖高中有13名學生全壘打通過6個校系篩選。(鐘武達攝)

彰化縣立成功高中體育班的張富祝、陳秋豪與楊立銓大學申請入學通過國立大學第一階段篩選。(鐘武達攝)

大學申請入學第一階段16日放榜，國立溪湖高中、員林高中以及縣立成功高中都有好表現，其中溪湖高中與員林高中都有13名學生是全壘打通過6個校系篩選，成功高中體育班則有3人通過國立大學第一階段篩選。

溪湖高中包括13名全壘打學生，共有50人同時通過5個校系以上的第一階段篩選。其中，彰南區榜首韋齡斐已通過大學繁星台北醫學大學醫學系第一階段；這次又通過中國醫藥大學醫學系及中山醫學大學醫學系的校系篩選，累計已通過3所醫學大學醫學系的第一階段篩選。

員林高中這次共有2143人次申請，通過912人次，通過率為43%。其中有13人通過6個科系，33人通過5個科系，67人通過4個科系。

縣立成功高中，普通班通過率達80%，體育班個人申請通過國立大學第一階段篩選則有3人，分別是張富祝、陳秋豪與楊立銓。

(中時)