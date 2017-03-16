萬巒未成年人可領1000元婦幼節禮金 鄉民直呼幸福

萬巒鄉公所將在25日發放婦幼節禮金，0至18歲鄉民每人可以領到1000元。圖為鄉長林碧乾（右）請萬巒國小全校師生吃冠軍牛肉麵。（潘建志攝）

屏東萬巒鄉公所將在25日發放婦幼節禮金，0至18歲鄉民每人可以領到1000元，消息傳出後，不少鄉民紛紛詢問「真的嗎？」確定後直呼「太幸福了！」鄉長林碧乾說，這些錢都是公所節餘款，應和鄉民共享，發放婦幼節禮金讓孩子歡度屬於自己的節日。

萬巒鄉公所宣布，25日將派遣公所同仁前往各村辦公處發放婦幼節兒童禮金，凡今年2月28日前設籍鄉內，民國88年1月1日後至105年12月31日前的0至18歲的兒童暨青少年，每人發放1000元，公所統計全鄉符合資格者共2687人。

消息傳出後，不少鄉民紛紛詢問消息真假，還有人在臉書上打聽，最後確認是鄉公所發出的大紅包，紛紛鼓掌叫好，也有別鄉鎮民眾聞訊直呼「好羨慕！」

林碧乾說，萬巒鄉沒有公共造產，每年只有中央給的1.7億元統籌分配款，無其他財源。上任6年來，他靠精簡人力和向上級爭取建設經費，讓鄉庫有節餘。公所每年花在社會福利的金額逾千萬元，包括敬老禮金、生育補助、鄉立幼兒園餐費和學雜費補助等。

他認為，偏鄉人口外流、老化情形嚴重，提高兒童福利，幫助有孩子的家庭能在萬巒安居樂業。雖然這幾年萬巒出生人口數未增加，目前鄉立幼兒園人數已從之前的180多人，增加到今年近300人。

(中時)