「荷蘭川普」極右理念留後患？ 兄憂支持者不接受敗選恐暴動

「荷蘭川普」威爾德斯。(圖/美聯社)

「荷蘭川普」極右派自由黨的黨魁威爾德斯（Geert Wilders）在這次的大選中敗選，而他的哥哥保羅（Paul Wilders）則在選後表示，威爾德斯所領導的黨員及支持者恐不能向威爾德斯一樣，給予當選者祝福，反而有可能不接受選舉結果，更可能進一步發生暴力事件。這也讓他與其他家人非常擔憂弟弟的人身安全。

據《泰晤士報》報導，現年62歲的保羅在接受訪問時表示，儘管他與威爾德斯已經有一段時間沒有聯絡，但仍十分擔心選後弟弟的安全。他認為，威爾德斯在選前吸引了很多注目，而他的極端言論及舉動不但改變了政治形勢，也為如今的社會局勢火上加油，引起更多的分歧。而更令保羅擔心的是威爾德斯的支持者，可能不能和弟弟一樣坦然的面對敗選，激進的支持者可能會因此暴動。

威爾德斯過去激進的政策理念包括反對伊斯蘭教，在2004年時就曾因荷蘭電影導演梵谷（Theo van Gogh）遭到伊斯蘭極端分子殺害後，也讓警方擔心威爾德斯可能是下一個目標。哥哥保羅也稱這次他接受警方保護，也導致了他的生活與社會脫節。這些都讓保羅、和他的母親及2名姐妹非常擔憂弟弟的生命安全。而保羅也稱雖然自己不認同威爾德斯的政治觀點，但仍會屏除兩人在政治上的歧見，繼續把威爾德斯當作弟弟對待。

威爾德斯被稱為「荷蘭川普」其中一個原因，就是他經常口出狂言的風格和川普類似，在選舉期間就因多次語攻擊穆斯林族群，甚至還遭蓋達組織（Al-Qaeda）揚言要暗殺他。而反移民態度也相當強烈的他所帶領的自由黨，曾要求全面暫停非歐洲區的移民入境，他們也質疑歐盟的實際作用，更強烈反對土耳其加入歐盟。而他也因打著這些極右派的思想旗號，被外界看好可以跟著英、美的民粹主義的潮流，一舉坐上總理寶座，然而這此的選舉結果未能如他所願。

(中時電子報)