《信號Signal》編劇最新力作，結合古裝與殭屍的《王國Kingdom》給你耳目一新的超自然驚悚饗宴

《VOGUE》雜誌提供。

還記得去年讓觀眾屏息期待、目不轉睛，韓劇推理神劇《信號Signal》嗎？今年《信號Signal》金牌編劇金恩熙，將與去年韓國電影票房前五名《失控隧道》的導演金成勳合作，推出全新劇集《Kingdom》﹝暫譯「王國」﹞，由Netflix與韓國製作公司Astory共同打造的Netflix第二部韓國原創劇集《王國Kingdom》，全劇共八集，將於2018年在Netflix 的190個會員國獨家播映。

《Kingdom王國》內容背景設定在朝鮮時代，王儲主人翁踏上自殺式任務的旅程，調查神秘的傳染病疫情，卻意外揭開足以決定王國興亡的殘酷真相。《Kingdom王國》更開下先例，首度結合古裝與殭屍動作驚悚兩類熱門元素。編劇金恩熙提到：「希望透過朝鮮時代的浪漫想像角度，刻畫現代人的恐懼和焦慮。」讓這部結合古裝與超自然元素的劇集更增添了神秘色彩。

※來源：Netflix,IMDb

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