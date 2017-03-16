新聞深喉嚨》馬國海關「索賄不成」拘留台女？外交部裝沒事？

中天新聞

台中市一名暱稱「喬妹」女子，9日搭機前往馬來西亞，馬國海關以護照破損為由沒收其護照、手機，拘留35小時後才遣返，15日她出面指控馬國海關因索賄不成才囚禁她，返國後外交部對她也不聞不問。喬妹說，抵桃園機場後，一名外交部人員檢查她護照，她問：「那馬國有權把我關起來嗎？」對方說：「不知道！」要她自己詢問馬國政府。大馬國會議員兼總理直屬東亞特使張慶信說，「這是不人道的做法！這件事情不應該發生！」已向大馬內政部長阿末札希反映，部長震怒徹查。看看馬來西亞再想想我國外交部，到底都做了什麼?

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「富比世」雜誌14日報導馬爾他騎士團與台灣關係日漸密切，可望再上層樓。「馬爾他騎士團」總部設於羅馬，成員約1萬3500多人，為宗教慈善性質的主權實體，與教廷關係密切。雖然「馬爾他騎士團」並非聯合國成員國，但作為一個受國際法承認之主權實體，它與世界上104個國家有外交關係，在歐盟駐有大使，與歐盟及國際紅十字會一樣依照國際法以非國家身份參與國際組織。唯中國不承認馬爾他騎士團為主權國家，雙方至今未建交。該團羅馬總部領土為1.2萬平方公尺，「領土」為設置在羅馬內的兩棟建築。現在馬爾他騎士團最主要的財源靠出售身份獲得，只要肯「為慈善事業捐款」，就可以授予騎士團騎士、男女爵士等頭銜。當年扁政府的外交部長陳唐山指新加坡是「鼻屎大」國家，如今這「主權實體」就是兩棟樓的「馬爾他騎士團」，可能成為我國的新邦交國?

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中油內部員工爆料，在去年12月，中油雇用人員初試結果公布但複試尚未進行前，民進黨立委林岱樺地方辦公室發文到中油，向中油前總經理陳綠蔚推薦錄用某特定人士，最後該人士也順利錄取分發，根本就是關說。從柯建銘到王定宇、林岱樺，民進黨關說一脈相傳?

大陸國務院總理李克強15日指出，中美兩國外交部門正就兩國元首會晤進行溝通，這是大陸官員首度證實將舉行習川會。美國總統川普上台後，與大陸國家主席習近平的首次會面，由川普的女婿庫什納一手策畫，大陸學者說，中美經貿、薩德與一中原則，將是習川會3大議題。另一方面，美國媒體披露，美國將在下月初川習會之後宣布對台軍售，將售予台灣更多防禦性武器。這是川普給台灣的安慰獎嗎?

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美國核子動力航艦「卡爾文森號」 (USS Carl Vinson)打擊群15日進入南韓釜山港，支援美韓聯合軍演任務。日本計畫派出噸位最大戰艦「出雲號」赴南海進行為期3個月的巡航。日本在二戰後就沒有航母，如今不但重建航母又派往南海，難道是美國在南海騰不出手就派日本去嗎?對亞洲情勢有何影響?

國民黨主席選舉，蘋果最新民調，吳敦義 26.8％，洪秀柱 20.21％，郝龍斌 19.59％，韓國瑜 14.97％，詹啟賢 12.11％，潘維剛 6.32％。3月6日TVBS民調，針對一般民眾的調查：郝龍斌17%，洪秀柱16%，吳敦義14%，韓國瑜12%，詹啟賢8%，潘維剛2%。而自稱為國民黨員的部份，郝龍斌20%，吳敦義17%，洪秀柱13%，詹啟賢10%，韓國瑜9%，潘維剛2%。潘維綱在兩份民調都落後，距離投票2個月，有什麼策略? 目前投入選舉的六人沒有顯著領先者，預料黨主席選舉可能進入第二輪投票，候選人韓國瑜提議一輪定勝負，吳敦義也贊同，怎麼看?

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)