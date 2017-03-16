地震造成1對孩子喪生 醫生助夫妻再把小孩生回來

董姓女子在維冠大樓倒塌中喪失1對孩子，在許朝欽醫師的協助下，又生回1名女嬰。（黃文博攝）

40歲董姓女子，結婚後透過試管嬰兒技術，才生了2位兒子，未料這對小孩去年卻在永康維冠大樓倒塌中喪生，慶幸的是，當初協助她生育小孩的知名醫師許朝欽，又利用相同技術，幫助她生下1名女嬰；社會局統計，累計維冠大樓受災戶，已連續生下3名女嬰，仍有多對夫妻還在努力中。

國內專治不孕症的權威醫師許朝欽表示，記得去年3月某日，董姓女子帶著很憔悴的神情來到其門診，當時渾身仍有多處被壓傷的傷口，當她開口述說求診原因後，才發現她是該醫院試管寶寶的母親。

董女告訴許朝欽醫師，她結婚後4年未孕，嘗試過3次人工受精均未能如願，直到民國98和100年，才在許朝欽婦產科生殖醫學中心，生下2位試管寶寶，並在102年，同意由醫院將冷凍胚胎銷毀。

未料，去年小年夜的南台大地震，卻造成永康維冠大樓倒塌，董女全家4口均被壓在瓦礫堆中，夫妻雖幸存，但2位7歲和4歲兒子均因此喪生，許朝欽聽聞董女的慘痛遭遇後，當下即安慰董女，一定會協助她把小孩生回來。

許朝欽此次以獨創的「迷你試管嬰兒」，採誘導排卵針劑緩釋療法，董女僅接受2次針劑注射，就達到卵巢濾泡成熟的狀態，原本有2個胚胎著床，因董女是高齡產婦的關係，後來僅保留1個，今年大年初六，順利產下1名女嬰，夫妻均非常高興。

(中時)