焚香燒出土地公 信徒開心PO網：我要進財了

西港慶安宮有信徒發現正殿金爐貢香上香灰造型神似土地公。（莊曜聰翻攝）

昨天一位張姓民眾前往西港慶安宮拜拜祈福，意外發現在廟內正殿金爐內的貢香燃燒的香灰，看起來就像是福德正神土地公，他開心的拍照po網說「我要進財了！」，開心上傳到慶安宮的官方臉書專頁，不只臉友支持，連慶安宮總幹事方一峰看到後都留言說讚，但昨夜派人去查看時已經不見土地公造型香灰。

張姓民眾看到神似土地公的香灰，拍照後先在自己臉書張貼，再轉po到西港玉敕慶安宮臉書專頁，寫上「福德正神突然出現在我面前，很難得看到祂，表示我要進財了。」還詢問網友像不像，專頁內多為附近民眾與信徒，紛紛按讚「加持」，也有人說明年就是香科年，是個好兆頭，讓張男更加開心。

照片後來被轉po到「爆料公社」，引發網友討論，大部分網友覺得那只是香灰燃燒後自然產生的狀況，不用大驚小怪，也有網友說那根本就是製香廠專門研發的造型香，市面上早就有賣了，根本不是神蹟。

慶安宮總幹事方一峰表示，從照片中看來這是廟方所使用的一般螺旋貢香，並不是所謂的造型香，這應該是自然成形，他在臉書看到後，昨晚也請值班人員察看，但已經沒看到香灰，或許是這位信徒跟土地公特別有緣，正所謂「心誠則靈」，希望信徒受到神明庇佑，能順順利利。

(中時)