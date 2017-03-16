泰國廚藝大師梁世安 為彰化家扶辦慈善餐會

我要評比

泰國名廚梁世安（右）為彰化家扶辦慈善餐會並義賣刀具組。(鐘武達攝)

泰國名廚梁世安到大葉大學示範教學，還兼在台灣做公益。(鐘武達攝)

泰國廚藝學院創辦人梁世安到大葉大學示範教學不忘送愛心，今天中午特別為正在籌建兒少館的彰化家扶中心舉辦南洋料理慈善餐會，不少公益團體與大葉校友熱烈響應並慷慨解囊，短短1個中午就募得22萬2000元善款。

大葉大學為提供學生全方位國際級學習環境，與世界各地的知名學府合作雙聯學制，泰國名廚梁世安，則是這次應邀參到校示範教學的老師。

大葉大學校長歐嘉瑞說，一向熱心公益的梁世安，遊走世界各國教學，常常會搭配公益活動，這次到大葉示範教學得知彰化家扶正在籌建兒少館，二話不說，決定助一臂之力，於是促成這場慈善餐會。

梁世安用愛心加菜，這場南洋風味料理慈善餐會有彰化縣婦女會、新女性關懷協會、花之鄉國際蘭馨協會、彰化縣工商婦女協會、員林婦聯會等團體近70名來賓共襄盛舉，另外，梁世安還準備兩套行銷國際的台灣製刀具組義賣，分別由前縣議員卓瀧助、彰化縣新女性關懷協會理事梁瑞珍得標購買。

這場慈善餐會與義賣所得22萬2000元，現場由彰化縣新女性關懷協會理事長郭美卿代表捐贈給彰化家扶中心主任王震光。

(中時)