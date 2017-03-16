巨型高空飛艇Stratobus 2018年升空
法國泰勒斯-阿萊尼塔航太集團(Thales Alenia Space)已經與一些軍事客戶簽訂了關於史塔托巴士(Stratobus,法文「雲上公車」)高空飛艇的初步研究合同，泰勒斯準備在明年試飛小型的模型飛艇，到2020年再完成巨型化的。
詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，史塔托巴士飛艇相當巨大，全長100公尺，直徑33公尺，有效載荷能力達到250公斤，還勝過先前英國的混合飛行器公司(Hybrid Air Vehicles)開發了一具長92公尺、寛44公尺、高26公尺的「登空者10號」(Airlander 10)。不過要看到史塔托巴士飛上天還要再等待，目前他們是計劃明年完成一具34公尺×10公尺的小型版本，而而全尺寸首次次飛行安排在2020年。
泰勒斯集團將史塔托巴士飛艇設定為無人飛行器（UAV）和衛星的功能，它將飄浮在離地表2萬公尺的平流層上部，可以提供直徑200公里的監視範圍。開發經理尤尼卡．康貝特(Yannick Combet)說，該具飛艇能夠保持在固定的空域位置長達一年，攜帶不同的光學、雷達設備、和電信系統後，就能長期的執行各式任務，包括電波中繼站、地面監控、大地資源遙測等，它所使用的電力來源將是貼在巨大氣囊上的太陽能發電板，夜間則以燃料電池來供應，據泰勒斯集團的說明，太陽能發電板還能夠調整日光的照射角度來維持最佳的產電效果，電力可達5000瓦。
康貝特說，巨型飛艇已經約有20個潛在客戶在詢問，大約三分之二的是軍事單位，因為國防客戶能夠比商業買主承受更大的風險。因此泰勒斯已經與軍事客戶簽訂了一些合同，願意支付初步研究的經費。泰勒斯計劃是今明兩年先試生產6個縮尺寸模型，然後在未來每年生產15具。
(中時電子報)
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