陸警告日本出雲艦勿赴南海 會有反制措施
針對日本將派自衛隊最大驅逐艦「出雲號」前往南海及印度洋參加聯合訓練和軍演，大陸外交部發言人華春瑩今天警告，中國將採取有關措施反制。
華春瑩表示，日本此舉是加大軍事介入南海的舉措。如果日本繼續執迷不悟，甚至想以軍事介入南海，危害中方主權和安全，加劇地區緊張，中方必將採取措施堅決應對。
近日，大陸軍事分析家透露，如果出雲號執意赴南海，解放軍可能出動遼寧艦航母反制出雲號。
日本政府5月起將派遣最大軍艦，在南海進行為期3個月的巡航，這是日本自二戰以來在該地區最大一次海軍力量的展示。該艦長249公尺，與日本在二戰期間的航母大小相當，最多可搭載9架直升機，被外界稱作是無限接近航母的「凖航母」戰艦。
路透獨家報導，僅服役兩年的「出雲號」直升機航母將經停新加坡、印尼、菲律賓和斯里蘭卡，然後7月在馬拉巴爾海岸參加美國與印度艦艇的聯合海上演習。
(中時電子報)
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