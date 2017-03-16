《美女與野獸》最美聯名！奧斯卡最佳藝術指導親自設計Swarovski施華洛世奇系列首飾
好像全世界都在期待著《美女與野獸》真人版電影的上映，與這部電影的聯名合作從彩妝品到下午茶都廣受歡迎，現在，更令人興奮的消息來了─Swarovski設計了一系列以《美女與野獸》為主題的全新首飾，從頸鍊、耳環、手鍊到戒指，都蘊含著濃濃維多利亞時代的復古風情，華麗優雅的玫瑰在密鑲水晶的妝點下更閃耀動人。
此系列由曾入圍奧斯卡最佳藝術指導的名設計師Katie Spencer與頂尖水晶工匠們合作，忠於《美女與野獸》中「Bell Jar」原始藍本，打造晶透夢幻又有神秘感的耀眼鐘罩，鐘罩內的玫瑰花呈現出543個切割面，配以透明底座，襯托出紅玫瑰的優雅動人。此外，粉絲們也能在電影中看見Swarovski的蹤影，品牌提供兩千多顆璀璨水晶給設計師Jacqueline Durran設計華麗禮服及配件，讓貝拉與王子的貴氣更升一等，讓人越來越期待電影的上映。
※來源：Swarovski
(雜誌精選)
關鍵字：美女與野獸
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。