《美女與野獸》最美聯名！奧斯卡最佳藝術指導親自設計Swarovski施華洛世奇系列首飾

《VOGUE》雜誌提供。

好像全世界都在期待著《美女與野獸》真人版電影的上映，與這部電影的聯名合作從彩妝品到下午茶都廣受歡迎，現在，更令人興奮的消息來了─Swarovski設計了一系列以《美女與野獸》為主題的全新首飾，從頸鍊、耳環、手鍊到戒指，都蘊含著濃濃維多利亞時代的復古風情，華麗優雅的玫瑰在密鑲水晶的妝點下更閃耀動人。

此系列由曾入圍奧斯卡最佳藝術指導的名設計師Katie Spencer與頂尖水晶工匠們合作，忠於《美女與野獸》中「Bell Jar」原始藍本，打造晶透夢幻又有神秘感的耀眼鐘罩，鐘罩內的玫瑰花呈現出543個切割面，配以透明底座，襯托出紅玫瑰的優雅動人。此外，粉絲們也能在電影中看見Swarovski的蹤影，品牌提供兩千多顆璀璨水晶給設計師Jacqueline Durran設計華麗禮服及配件，讓貝拉與王子的貴氣更升一等，讓人越來越期待電影的上映。

※來源：Swarovski

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