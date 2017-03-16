青年希望工程熱鬧開訓 協助國中生探索職涯
台中市青少年職涯輔導light up試探計畫，今日在石岡沙連墩體驗園區登場，30位學生接受為期3個月的課程訓練，市府教育局主秘方炳坤出席開訓典禮時，特別分享過去參訓學員的成功故事勉勵同學，找到未來興趣，為自己開啟一扇窗。
台中市青少年職涯輔導light up試探計畫課程，包括水域活動划舟操槳、中橫大縱走12天、城市移動訓練等，周一到周四集體住宿，周五返校上課，最後將安排到綠島舉行成年禮，同時也會規劃多元職場參訪、就業能力培訓、職業適性分析、職場見習，同學都非常期待。
教育局主秘方炳坤指出，light up試探計畫協助徬徨的青少年，透過培訓發掘才能，讓生命找到適合的出口，未來會持續引領同學們，直到他們能夠穩定就學就業，並透過社工及輔導老師的陪伴，順利適應社會環境，成為手心向下的人。
light up試探計畫邁入第3年，包括職涯探索、體驗教育、就業力培訓、性別平等、法治教育，已幫助近50位同學找到人生方向，有的結業生決定重回校園完成學業，有的則進入職場穩定就業。
(中時)
關鍵字：light up試探計畫、青少年職涯輔導
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