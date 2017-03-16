農委會浪擲1.9億買禽流感疫苗 放到過期銷毀　

農委會過去12年來砸了1.9億元購買禽流感疫苗卻備而不用，放到過期再銷毀，被質疑浪費公帑。由於農委會今年原本還編了2370萬元購買疫苗的預算，決定不再購買疫苗後，還打算把錢移到其他防疫用品。今日立委質疑，任意挪用預算的行為違法，決議攔截封殺刪除預算。

根據政府電子採購網資料，2005年至2016年間，農委會陸續透過家畜衛生試驗所、臺灣銀行採購部招標購買H5亞型禽流感疫苗及H7亞型禽流感疫苗，總購買金額高達約1.9億元。

歷年來各自有4家廠商得標，包括臺灣龍馬躍公司曾得標10次，得標金額為8976萬元；國年實業公司曾得標5次，得標金額為6894萬元；祥蕙公司得標1次，得標金額為2520萬元；美商惠氏藥廠公司得標1次，得標金額為846萬元。

農委會指出，歷年來購買的疫苗僅在2015年使用過一次而已，當時農委會畜試所彰化種畜繁殖場爆發疫情，為了保住珍貴的種鵝，曾動用過H5禽流感疫苗。

立委徐永明表示，多年來農委會花超過億元購買H5及H7禽流感疫苗，都沒使用就銷毀，令人納悶為什麼繼續買，中間從來沒有重新評估一下政策，擔心圖利特定廠商，這點會繼續追究下去，現在立法院經濟委員會已經做出決議，要求農委會提出檢討報告並且追究責任。

疫苗爭議曝光後，農委會昨日透過新聞稿表示，現階段不再購買疫苗，去年原已編列2370萬9000元要購買疫苗的預算，未來將轉供其他禽流感防疫用途。但此事今日也在立法院經濟委員會遭到立委質疑。

立委黃偉哲表示，該筆預算科目已註明是購買疫苗之用，不可任意移做其他用途，若農委會決定不買疫苗，預算就不需編列，應全數刪除。徐永明也說，其他防疫項目其實都有編列預算支應，農委會任意挪用違背《預算法》，立院沒辦法接受。

最後在朝野立委皆表態反對的情形下，立院經濟委員會決議刪除2370萬元的預算，僅象徵性保留9000元以維持住科目。

(中時)