《乘風破浪》鄧超被誤當彭于晏 遭大媽包圍

乘風破浪於3／17上映。(双喜電影提供)

即將在3/17上映的新片《乘風破浪》，懷舊情懷濃厚，主演的彭于晏、鄧超、高華陽，在戲外也是趣事連連。

在拍攝該片期間，鄧超被圍觀的大媽抓住，竟以為是彭于晏，鄧超將錯就錯，代替他簽名給大媽，事後被發現連彭于晏的名字都寫錯，寫成「彭于宴」，早被兩位當事人視為笑談。

但實際上，與彭于晏、鄧超，戲裡稱兄道弟的演員高華陽，不僅是導演韓寒在賽車隊裡的隊友，更有「賽車界余文樂」之稱。比起被大媽錯認為彭于晏的鄧超，高華陽與余文樂的相似度更高。連在大陸宣傳時，媒體還一度在直播時錯認！

(時報周刊)