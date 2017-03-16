第二眼美女的魅力令人越了解越著迷！時尚女王孔曉振變時髦的秘訣就在手機裡！
昨天特別來到台灣，準備參加今晚Dior微風全新形象概念專賣店開幕酒會的韓國女星孔曉振，今天在接受Vogue訪談時，率性地光著腳與我們談話，時而帶著甜甜的笑容，時而露出認真的神情，才不到幾分鐘，就讓人已經陷入孔曉振的第二眼魅力，聊著冬天的台灣跟春天的首爾感覺很相似，看到接機的粉絲讓她覺得很感動也有點鼻酸，最後還說，果然台灣的芒果冰真的太好吃了！這麼隨性的孔可愛孔曉振讓人怎能不喜愛！
率性的孔曉振說：「其實我是個不設立目標的人，去年一直忙碌著拍攝電視劇和電影，覺得自己已經很努力了（笑）今年的目標可能會讓粉絲失望，但我今年想要好好地休息，每次要開始拍攝新作品時我都會很期待，但是拍攝進行到一半就會開始想著什麼時候才能結束呢，期待感比疲勞感更少，想要到空氣好、能夠碰到土地、離開都市、有山有海讓我好好休養的地方就太棒了！」之前孔曉振在節目上表達過想跟劉亞仁合作，會希望有什麼樣的合作呢，孔曉振表示：「我每天都在變換想法耶，我雖然是演員但也是一般人，也會因為看了某個人演出的角色而喜歡上劇中的他，有機會的話很想跟他一起拍警匪片，我要當壞人然後敵對劉亞仁這個好警察，感覺很有畫面！」
※來源：Vogue Taiwan, Fashion by Christian Dior , Located at Mandarin Oriental Taipei
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關鍵字：孔曉振
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