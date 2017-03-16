高雄梓官中正路抽水站 明年汛期前完工

我要評比

高雄巿長陳菊16日視察中正路抽水站工程進度。(高巿府水利局提供)

高雄梓官中正路抽水站示意圖。(高巿府水利局提供)

3年前8月豪大雨期間，高雄梓官區中正路與港十街、港九街一帶因地勢低窪淹水。高巿府水利局規劃於中正路臨近典寶溪處設置抽水站，採機械抽水方式將中正路一帶雨水下水道系統快速排入典寶溪。

高雄巿長陳菊16日視察中正路抽水站工程進度，於水利局簡報期程後，指示明年汛期前完工啟用並善加利用軍方無償撥用的1.5公頃公有土地，將該區域環境一併改善，未來抽水站區內部分開放空間將結合人行步道，延伸至牛路溝紅樹林區濕地與典寶溪防汛道路串接，作為民眾休憩活動新去處。

水利局表示，工程所需1.5公頃公有土地，在立委邱志偉等人協助爭取下，國防部軍備局同意無償撥用土地，另工程經費7800萬元，則獲內政部營建署同意於2017、2018年補助，預計今年6月開工，並可望於明年汛期前完工啟用。

(中時)