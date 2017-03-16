立委王榮璋便當會後摔傷 明開刀治療

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行政院發言人徐國勇今天下午表示，民進黨立委王榮璋中午前來行政院與院長林全便當會，離去時因不慎拐杖岔開，在政院大門摔倒，造成右小腿後側脛骨封閉性骨折，明天上午將開刀治療。

徐國勇表示，王榮璋是身障人士，今天是拄著拐杖前來開會，並沒有駕駛三輪車；摔倒後送台大醫院急診。

徐國勇說，他剛剛已前往探視王榮璋，王表示是要出大門時，因拐杖岔開而滑倒，造成膝蓋下約10公分處的右小腿後側脛骨封閉性骨折，沒有其他外傷，明天上午將開刀治療。

他說，過去他都會陪同王榮璋離開政院，只有今天臨時有事沒陪，王榮璋還對他開玩笑說「都是你今天沒有陪我，我才跌倒。」

(工商)