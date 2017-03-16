5千共諜滲透？環時：何必用殺牛刀殺台獨小雞

台北地檢署10日以違反《國家安全法》羈押一名曾來台就學的大陸籍男子周泓旭（中）。（郭吉銓攝）

曾任前副總統呂秀蓮隨扈、前國安局特勤中心警安組少校王鴻儒，退伍後赴陸經商被吸收為共諜。13日從中國返台後遭逮捕，14日凌晨訊後被裁定收押禁見。圖為示意圖，非當事人。(資料照片/劉宗龍攝)

有媒體報導指出，國安單位估計，目前在台共諜高達5千人，中央政府機關皆遭嚴重滲透。大陸官媒《環球時報》今（16）刊登總編輯胡錫進以筆名「單仁平」署名的評論，指台獨已看不見大格局，自戀到眼中只有「台灣國」，且大陸何須用鋒利殺牛刀殺台獨小雞？

《環時》由總編輯胡錫進撰寫的社評指出，法務部今年1月擬定保防法草案，該法被痛批是「人二復辟」，民進黨明顯地要用保防法對付來自陸方的統一威脅。台獨勢力已形同瘋子集體，對亞太大潮流、東亞大格局、中華大趨勢等視若無睹，逆著大勢苦撐，用大呼小叫不斷替自己壯膽，保防法便是台獨歇斯底里表現之一。

評論指出，台灣相關媒體稱有5000名間諜在台，但有這個必要嗎？5千間諜是把鋒利的殺牛刀，大陸何須用這把殺牛刀，卻對付台獨這隻小雞？台灣若想維持現狀，那就少碰敏感議題，把大陸的注意力往台海方向引，且說實話，大陸現在要停下國家發展等大勢收拾台獨，有點不值。

文末，胡錫進總結對「保防法」的看法，「用搞保防法來對抗兩岸統一，陷台灣於愈來愈嚴重的孤立，這是對台灣的自我窒息，也許用不著大陸動手，它就會被自己嚇死了」。

(中時電子報)