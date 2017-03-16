超強女友視角！超模Gigi Hadid親自掌鏡，拍攝男友Zayn Malik Versace春夏系列大片

我要評比

《VOGUE》雜誌提供。

不論一般美照還是時尚大片，男朋友通常是鏡頭下的幕後功臣。不過這回，Versace反其道而行，讓新生代超模吉吉哈蒂德Gigi Hadid擔任攝影師，操刀拍攝男友贊恩馬利克Zayn Malik的Versus Versace SS17系列形象照。

由吉吉哈蒂德Gigi Hadid掌鏡，男模特兒兼男友贊恩馬利克Zayn Malik以及個性超模Adwoa Aboah，三位青春叛逆帶點反骨的新生代，在洛杉磯街頭為Versus Versace演繹SS17系列。

平時吉吉哈蒂德Gigi Hadid也不避諱分享與男友贊恩馬利克Zayn Malik的甜蜜私生活，雖然傳出有專業攝影師質疑品牌邀請Gigi Hadid是為了炒作名氣，但不論動機，這跨界系列成功引起關注。

※來源：Versus Versace, Instagram @gigihadid

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