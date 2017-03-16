設籍澎湖縣2至6歲兒童 4月1日起搭乘飛機享5折票價優惠

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落實幼兒福利政策，今年兒童節澎湖縣政府送大禮，凡設籍澎湖縣的2至6歲兒童，將於4月1日起搭乘飛機享5折票價優惠，澎湖鄉親鼓掌叫好。

縣府指出，澎湖對外交通幾乎全仰賴飛機空運，機票交通支出對於鄉親無疑是沉重的負擔，縣府推出新政策兒童搭機5折票價優惠，符合補助資格的小朋友於機場臨櫃購票出示身份證或戶口名簿等證明文件，即可享有優惠。

政府補助離島鄉親票價，設籍澎湖的成人票價是7折，但2至6歲學齡前兒童的票價原本就已是75折，因為政府補貼是以原價計算，無論是學齡兒童或是成人優惠都是7折，所以就是成人享有政府3成補貼，原本即享有75折價的學齡前兒童卻只有補貼0.5成。

落實福利公平性，縣府爭取獲得議會支持，自行編列補貼預算並訂定「澎湖縣政府106年度補助設籍本縣2至6歲兒童搭乘民用航空器票價作業計畫」，嘉惠澎湖兒童比照65歲以上老人享有5折票價。

縣長陳光復表示，為了減少民眾辦理補貼手續繁瑣，縣府已與各航空公司協商完成簽約程序，正式公告將於4月1日起開始實施，這是縣府愛幼的美意，也是送給全縣小朋友最佳的兒童節禮物。

旅遊處特別提醒，符合補助資格兒童需臨櫃購買機票才能享有補貼，至於符合資格者持4月1日前購買的有效機票也視為補貼對象，可於本年度內搭機並攜帶登機證、身份證明文件及存摺影本等逕洽縣府辦理補貼申請。

(中時)