誤以為遭造謠 金門師持甩棍襲替代役男
金門金城國中傳出暴力事件，吳姓代理老師因誤會許姓替代役男「造謠」他與1名女性代理老師往來頻繁，憤而在深夜持甩棍攻擊對方，緊急送醫縫了8針。校方今（16）日決議將這名動粗的老師解聘，已返家休養的替代役男家屬則保留法律追訴權。
這起校園濺血事件發生在昨天凌晨12時許，該校吳姓代理老師在學校宿舍2樓走廊，持甩棍攻擊正欲如廁的許姓替代役男，嚇得他趕緊往樓下逃跑，由住在學校後方的朋友緊急送醫，並輾轉告知學校向警方報案。
許男的額頭和手臂有撕裂傷口，經金門醫院縫合8針，並留院觀察才返家休養。縣府教育處長李文良據報，昨天一早就趕赴醫院探視，對校園發生此種暴力事件，十分痛心。
校方在事發後立即啟動緊急應變小組，協同縣府教育處與軍訓處督導介入調查，發現吳姓代理老師是因誤解許姓替代役「造謠」他與某一女性代理老師互動頻繁，才在酒後憤而動粗打人。
校方在召開教評會、人評會後，以他的行為顯然有違師道，昨起就不讓他再入班上課，今天依照教師法及該校聘約相關規定，給予即日起解聘的處分。
台籍吳姓代理老師是在去年8月至該校教授數學，平日教學正常，與同仁相處也很融洽，在傳出打人事件後，讓不少人感到驚訝。其本人在事情發生後，則在昨天赴醫院向許姓役男致歉。
該校因役男宿舍不足，有幾人分配與外地教師住在同一樓層，吳姓老師與許姓役男就住在隔壁。在傳出已婚的吳姓老師與同樣來自台灣的未婚女老師往來頻繁後，吳姓老師就懷疑是許男在外面亂講，才導致這樁暴力事件的發生。
校方表示，之前確曾就「傳言」找過2位老師懇談，在打人事件發生後，也在醫院詢問許姓役男，但他否認有講過相關的事。遭捲入此事的女老師，目前則仍正常上課。
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(中時)
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