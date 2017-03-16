「小王爺」用情甚深 親妹證實陳麗麗為蔣緯國「紅粉知己」
80年代以反串方式演出《江南遊》、贏得「小王爺」響亮稱號的女星陳麗麗，前天晚間因突發性腦溢血過世，享壽66歲，今家屬替陳麗麗舉辦佛教法會，星友張復建、衛子雲、趙詠馨等都來助念，也懷念她的爽朗豪邁與古道熱腸，而她的胞妹陳麗華也談及姊姊的感情往事，證實「小王爺」對蔣緯國用情至深。
「小王爺」陳麗麗病逝，讓眾親友與影迷感到驚愕與悲憾，這兩天也掀起一股討論她過去事蹟的風潮，據《蘋果日報》報導，今眾親友現身陳麗麗的超薦法會，面對外界傳聞，她的妹妹陳麗華承認姊姊身後還有2、3千萬存款以及位於汐止的房產，正等乾弟也就是黎姿的老公馬廷強來台共同處理。
至於陳麗麗與蔣緯國之間相差35歲的緋聞，有傳當年蔣緯國疼愛陳麗麗若情人也若女兒，而陳麗麗也一直認為有朝一日能升格「蔣夫人」，直到好友凌波勸說，才結束這段感情，嫁給香港影人陳浩，對此陳麗華則表示，姊姊一直不願承認與陳浩的婚姻關係，但證實姊姊確實是蔣緯國的紅粉知己，且用情甚深。
(中時電子報)
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