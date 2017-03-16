腸病毒進入流行高峰期 馬公第一衛生所『教導正確洗手功』宣導

腸病毒進入流行高峰期，澎湖縣衛生局馬公市第一衛生所特前往馬公市立托兒所東衛分班辦理腸病毒防治及衛教宣導活動課後更提供有獎徵答，呼籲小朋友一起對抗腸病毒，腸病毒最好預防的方式為勤洗手；衛生所莊秀玲 護士以教導正確洗手功行為為目標，希望老師及幼童歡樂學習並運用於日常生活中。

開場透過幼兒園全體師生以熱情活潑方式帶來洗手歌表演和分享，衛教內容則強調腸病毒的認識及『教導正確洗手功：內、外、夾、弓、大、立、腕』七口絕和步驟、課後老師更於課堂上提供回覆示教的練習，因腸病毒全年都可能感染和發生，而以每年4~10月為流行期，其傳染力極強，不論是幼兒或大人都可能感染，所以家長和幼童都必須養成勤洗手的衛生習慣。

家中如有5歲以下幼童或其中1名孩童感染腸病毒時，應加強孩子們的衛生習慣(如：勤洗手、戴口罩)，並適度區隔家中孩童(如：勿擁抱、勿共玩玩具、勿共用餐具)以減少交叉感染的機會。腸病毒主要透過呼吸道及腸胃道傳播，在人與人密切接觸、互動頻繁 2 的處所更容易擴散，居家環境可以使用市售含氯漂白水稀釋（漂白水：水 =1：100）後進行環境消毒，孩童的嘔吐物則可採用較高濃度的漂白水稀釋液（漂白水：水=2：100）進行消毒。

衛生局提醒家長，當孩童感染腸病毒時，要注意是否出現併發重症的前兆病徵，包括:持續發燒、持續嘔吐、嗜睡、意識不清或抽搐、呼吸心跳急速等症狀時，並請儘速帶至大醫院就醫，以掌握治療的黃金時間。

(中時)