小學生研究老屋 展出嘉義文化風貌

市長涂醒哲參觀「再現木／目光之城」展。（廖素慧攝）

「再現木／目光之城」展在檜意森活村展出。（廖素慧攝）

嘉義大學附小學童關懷家鄉，專題研究嘉義老屋，把自己對嘉義文化的認識與未來想像的藍圖，以攝影及重生模型作品展示出來，今天起在嘉義市檜意森活村所長官舍展出。

嘉大附小5年2班28名學童，歷經6個月的探索與學習，結合嘉義市文化局、廣達文教基金會、嘉義大學教授以及地方文史工作者等資源，以實地踏查、閱讀資料、向大師學習等方式，先深入了解第19號舊監獄宿舍的歷史脈絡、空間結構和翻修手法，然後發揮想像力，小小市民的角度出發，透過重生模型，創造出老屋新生、活化、再利用的各種可能。

他們並以此次專題學習成果策展「再現木/目光之城」展，即日起至4月5日於嘉義市檜意森活村所長官舍展出，市長涂醒哲下午前往參觀，讚許小朋友有想法、有行動力，為地方老屋留下紀錄及創新。

(中時)