瑪姬．瑪漢母子攜手推出《臉》 60分鐘一人演60種角色

知名法國舞蹈家瑪姬．瑪漢（Maguy Marin）和兒子大衛．曼布希（David Mambouch）攜手合作，推出結合舞蹈和戲劇的作品《臉》（Singspiele），由大衛．曼布希一人演出，挑戰在60分鐘內，透過變裝和肢體表現，扮演男女老幼婦孺等眾生相，共計60個角色，首次來台演出。（實習記者蔣淮薇攝）

在今（16）日記者會現場，大衛．曼布希身穿一件畫著美國知名脫口秀演員路易CK的綠色上衣，時不時露出大男孩般的笑容，對作品侃侃而談，他表示路易CK是他最喜歡的脫口秀演員，而《臉》則是他演員生涯中第一齣獨角戲作品，穿著偶像上衣，有特別的趣味性。（實習記者蔣淮薇攝）

知名法國舞蹈家瑪姬．瑪漢（Maguy Marin）和兒子大衛．曼布希（David Mambouch）攜手合作，推出結合舞蹈和戲劇的作品《臉》（Singspiele），由大衛．曼布希一人演出，挑戰在60分鐘內，透過變裝和肢體表現，扮演男女老幼婦孺等眾生相，共計60個角色，首次來台演出。

大衛．曼布希平常的工作是演員、導演和編劇，從小跟在母親身旁，對現代舞也很有見解。在今（16）日記者會現場，他身穿一件畫著美國知名脫口秀演員路易CK的綠色上衣，時不時露出大男孩般的笑容，對作品侃侃而談，他表示路易CK是他最喜歡的脫口秀演員，而《臉》則是他演員生涯中第一齣獨角戲作品，穿著偶像上衣，有特別的趣味性。

《臉》全劇始於大衛．曼布希帶著他四年前的照片作為面具上場，預錄播放的哼唱旋律，是舒伯特的小夜曲，大衛．曼布希表示，「那是瑪姬．瑪漢最常在作品裡使用的古典音樂，是舒伯特用來描述愛的作品，非常有情感，和這部作品想傳達的人與人之間的關係有所連結。」

《臉》於2014年在法國巴黎首演，大衛．曼布希表示，劇中角色廣納20世紀西方人樣態，除了路人甲乙丙丁，還有知名人士像是英國首相邱吉爾、法國舞台劇演員莎拉．伯恩哈特（Sarah Bernhardt）、喜劇演員勞萊（Stan Laurel）等人也在其中。

大衛．曼布希說，表演過程最難的是形體上的轉換，「高大的人、矮小的人，我都要想辦法改變自己的形體，轉換於無形之間。」此外，由於須戴著面具表演，他也得以嘴巴咬著面具，在視線被遮蔽的狀態下完成演出。

「對我而言是很大的挑戰，所以我得熟記衣服放的位置，舞台上的機關位置，才能順利完成。」大衛．曼布希表示，戴著面具雖然是束縛，「但這種外在束縛，反而讓我解放內在，在表演上更放得開，像是變魔術一樣，處處有驚喜。」《臉》明（17）日起至19日於台北國家戲劇院實驗劇場演出。

(中時)