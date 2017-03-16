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永和區永貞里長薛凌亞與永和社區大學合作推出「城市養蜂課程」，利用永和社大原有的生態園，修整成養蜂場。（葉書宏翻攝）

永和區永貞里長薛凌亞與永和社區大學合作推出「城市養蜂課程」，利用永和社大原有的生態園，修整成養蜂場。（葉書宏翻攝）

永和區永貞里長薛凌亞與永和社區大學合作推出「城市養蜂課程」，利用永和社大原有的生態園，修整成養蜂場。（葉書宏翻攝）

少了蜜蜂人類會滅亡？2萬西洋蜂造福永和。

少了蜜蜂人類會滅亡？2萬西洋蜂造福永和(二)。

物理學家愛因斯坦曾說，「如果蜜蜂從地表上消失，人類活不過四年？」新北市永和區永貞里長薛凌亞受到電影《蜂電影》影響，了解蜜蜂對於環境的重要，積極與永和社區大學、永和區公所爭取，在社大原有的生態園內新增養蜂場，開辦全市獨一無二的養蜂課程。

薛凌亞說，《蜂電影》描述蜜蜂不工作後對人類社會帶來的衝擊，數年前看完電影時相當震撼，原來小小一隻「蜜蜂」如此重要。

近年來澳洲等國掀起都市養蜂風潮，讓她心中逐漸萌芽，要在永和都會區推廣養蜂的構想，然而都會區內人口眾多，加上地點取得不易，面臨不少困難。

薛凌亞積極與永和社大、永和區公所溝通，社大位於福和橋附近規劃有獨立的生態園，若能在既有的生態園內新增養蜂場，讓蜜蜂融入生態園區，對於現有的環境生態將相當有幫助。

經過爭取，永貞里辦公室與永和社大合作自3月起開辦「都市養蜂體驗」課程，邀請台灣蜂專家江敬皓授課，課程內容完全免費，學員僅需負擔材料費用，課程內容規畫有蜂箱設置、如何養蜂以及蜜蜂的基本了解，更可與蜜蜂近距離接觸。

薛凌亞說，社大生態園內已設置2個蜂箱，約有近2萬隻西洋蜂，課程結束後還會再新增4個蜂箱，日前前往生態園了解蜜蜂生活狀況，當場品嘗現採蜂蜜，與會者都驚呼「好幸福！好好吃！」

(中時)

永和區永貞里長薛凌亞與永和社區大學合作推出「城市養蜂課程」，利用永和社大原有的生態園，修整成養蜂場。（葉書宏翻攝）